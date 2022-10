Dolorosa dedicatoria de hija de la repostera Marcela Cantillo: “Estás cocinándole a Dios”

Marcela Cantillo, la repostera que se hizo viral en redes por una torta de Mickey Mouse , cumplió un mes de fallecida. A propósito de esta fecha tan dolorosa para su familia y seres queridos, su hija hizo una sentida dedicatoria.

“Hoy hace un mes de tu partida, del día más triste de mi vida, cuando tus ojitos se cerraron y derramaron sus últimas lágrimas, de cuando diste tu último aliento, cuando partiste al cielo para estar al lado de Dios”, escribió en su perfil de Facebook.

Aunque la joven lamentó no poder disfrutar de la compañía de su madre, destacó que ahora ella está en un lugar mejor.

“Ya no hay sufrimiento allá en dónde tú estás, te has ido donde no hay regreso, donde no te puedo buscar, donde no hay dolor, donde hay paz, donde nadie puede incomodarte, donde nadie puede hacerte daño; allá tan alto donde está todo lo bello, donde está el mismo Dios, donde hay gozo y alegría”, dijo.

En medio de su dolor, la joven recordó las cualidades culinarias de su madre y hasta resaltó que ya tiene un trabajo en el cielo. Sin embargo, no pudo ocultar la profunda tristeza que siente.

“Me pregunto, mami, qué haces allá en el cielo, me imagino que estás cocinándole a Dios y a los ángeles. Te extraño con toda mi alma, extraño tus llamadas y a cada rato tu mensaje, pero entiendo que quizá Dios te necesitó junto a él. Siento mucha soledad, mucha tristeza, no sé cuánto durará este profundo dolor, quizás nunca se vaya porque te fuiste”, comentó.

Y añadió: “No hay ningún día que no vengas a visitar mi mente, no ha pasado un día en que deje de recordarte, aún hay días que sigo esperando tu regreso, que tengo la esperanza de volverte a ver, volver a abrazarte y hablar de todo, hasta entonces me conformo con encontrarte en mis sueños. Solo le pido a Dios que descanses en paz. Te amo, mamita”.

Marcela Cantillo murió el 28 agosto de 2022 tras estar 20 días hospitalizada, luego de sufrir una caída y golpearse la cabeza.