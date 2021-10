Doloroso: abuelita tuvo que permanecer dos años en un hospital por abandono

Blanca Rocío Díaz de Alzate es una abuelita que se vio obligada a permanecer 718 días en la habitación 323 de la clínica Laura Daniela de Valledupar, pero no por los achaques propios de sus 71 años de edad sino por el abandono de su familia.

“La señora Blanca ingresó el 3 de noviembre de 2019; fue traída inicialmente por una amiga, adulta mayor también, quien el día del egreso manifiesta no poder llevársela porque no tenía un lugar donde tenerla”, explicó Carmen Helena Anillo, líder de atención al usuario de la clínica Laura Daniela.

Es allí donde empezó un proceso de gestión de ubicación en una casa del adulto mayor.

Este viernes fue su último día en la clínica, en donde médicos, enfermeros y demás empleados se convirtieron en su familia.

“Yo anoche, aquí solita, lloraba pensado la ida”, dice doña Blanca.

¿Qué es lo que más va a extrañar?

“A todos los enfermeros (…) un recuerdo muy bonito de todos, todos me pechichaban, hasta las doctoras vea, la trabajadora social, las psicólogas, todas ellas yo les decía quiero pan y me lo traían”, dice la abuelita.

Pero el abandono de doña Blanca no es un caso aislado.

"Hay otro paciente que tenemos acá en la institución, él ingresó en el mes de febrero y hasta ahora todavía lo tenemos acá. A diferencia de Blanca, él tiene seis hijos acá en Valledupar y lastimosamente nadie quiere hacerse cargo de él", explica Yannis Martínez, trabajadora social de la clínica.

Doña Blanca es afortunada, consiguió uno de los 50 cupos que manejan las hermanitas de los pobres en la casa del abuelo.

“Yo no sé ahora que llegué cómo ira a hacer y qué iré a sentir yo. Lo único que sí les digo es que tengo una cosa aquí como una fricción por irme de aquí, pero qué se va a hacer, si Dios así lo permitió”, expresó.

La hermana María Paloma Crespo, de la comunidad Hermanitas de los Pobres, explicó que "simplemente la hemos acogido por el hecho de ser pobre y porque estaba mucho tiempo en un hospital. Creemos que, aunque la hayan cuidado muy bien en el hospital, ella no es merecedora de un hospital todo el tiempo, más bien de una casa de acogida con nuestros residentes".

El abandono de personas como Blanca preocupa a las autoridades, pues van más de 20 casos en Valledupar este año, por lo cual se están iniciando procesos de violencia intrafamiliar.

Soledad y abandono, la tragedia de muchos adultos mayores en Colombia

En un andén, al frente de la iglesia de Lourdes en Bogotá, se sienta todos los días Rosa Barreto a pedir limosna para sobrevivir. Hace 5 años mataron a su hijo y cuenta que desde entonces vive sola y vela por sí misma.

“Yo pago una pieza a 25, y yo si no alcanzo a hacer los 25 me toca quedarme a veces tarde en la noche a conseguir los 25. Yo quiero que me apoyen para ver si me dan un ranchito o una casita”, indica Rosa.

Asegura que goza de buena salud y que a su edad aún puede responder por sus necesidades.

“Yo voy solita, ah madre de Dios, yo no necesito compañía, yo me voy sola, me vengo sola; me voy con el angelito de mi hijo…él me cuida”, dice la mujer.

Rosa hace parte de las estadísticas del DANE, que indican que de los 6.800.000 adultos mayores que hay en Colombia, el 20% se hacen cargo de sí mismos y viven solos. Aunque algunos lo hacen por decisión propia, otros son víctimas del abandono.

“Cuando hablamos de abandono, estamos hablando de una situación ejercida desde afuera; y muchos de los adultos mayores optan por estar solos y muy seguramente esta soledad tiene que ver con ese vivir o esa vivencia de la autonomía libre y con esta posibilidad de ejercer sus capacidades, entonces no siempre que vemos un adulto mayor solo debemos asumir que está abandonado”, explica Claudia Irene Giraldo, docente del Instituto de Envejecimiento de la Universidad Javeriana.

Según un estudio de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría, antes de pandemia, alrededor de 400 adultos mayores resultaban abandonados en Colombia cada año.

“Hay diferentes tipos de abandono, hay muchas formas de abandonar bien sea en la casa o fuera de ella. Al interior de la familia o no, hay abandonos tanto económicos, abandonos sociales, abandonos médicos”, dice José Manuel Santacruz, psiquiatra psicogeriatra.

La ley 1850 de 2017 establece medidas para garantizar los derechos de los adultos mayores y fija penas para castigar el maltrato intrafamiliar por abandono.

Sin embargo, los expertos sostienen que hace falta mayor seguimiento y control por parte de las autoridades para combatir realmente este flagelo.