Doloroso relato de mamá de niño muerto tras accidente en Fonseca: “Lo encontré en una orilla tirado”

En Fonseca, La Guajira, le dieron el último adiós a Saúl, el niño de 4 años que murió luego de ser atropellado , junto a otras 15 personas, por un conductor borracho. Familiares pidieron a las autoridades que esta muerte no quede impune y que el responsable del siniestro asuma su responsabilidad por la muerte del menor y por los demás heridos.



Esteban Campuzano, familiar de Saúl, aún no logra comprender cómo un choque simple entre dos motos se convirtió en una tragedia en donde su nieto falleció. Relató lo vivido la fatídica noche del 8 de abril: "El niño me reconoce, ‘ay, mi abuelo, mi abuelo’. Ella es mi hijastra, le dice al mototaxista que se devuelva a recogerme a auxiliarme. En el momento que me están recogiendo, montándome en el mototaxi aparece el carro fantasma y nos lleva a todos”.

Karen Dayana Cervantes, la mamá del niño, pidió a las autoridades que se haga justicia contra el conductor que causó esta tragedia. Así vivió el fatal accidente en Fonseca:

Yo nada más sentí que me caí y me golpeé, y no sé con qué fuerza me levanté a buscar mi hijo y cuando yo salí a buscar a mi hijo yo no lo encontraba en ninguna parte. Yo estaba búscalo y búscalo, hasta que lo encontré en una orilla tirado

Los 15 heridos, quienes son habitantes de los barrios Medina y Primero de Julio, se recuperan en diferentes centros asistenciales; algunos ya fueron dados de alta.

Orlay Arellano Bobadilla, uno de los afectados, dice que se salvó de la muerte porque “hay un Dios en el cielo, y la Virgen del Carmen me protegió mucho, porque así como yo me vi y vi a mi compañera. La sacamos debajo del carro, terrible”.

La Alcaldía de Fonseca reiteró su rechazo ante este caso. “Tomar alcohol y conducir es ponerse en condición de riesgo y poner en condición de riesgo a la comunidad”, recalcó Éder Peñaranda Álvarez, secretario de Gobierno de La Guajira.

El conductor permanece a disposición de la Fiscalía General de la Nación y sería judicializado por lesiones personales y homicidio. Según el primer reporte, este sujeto conducía con grado tres de alcohol en el organismo.

A propósito de accidente de tránsito, en la Semana Santa de 2023 fueron 279, un 5% menos que el mismo periodo del año anterior, manifestó el ministro de Transporte, Guillermo Reyes. Sin embargo, la cifra de víctimas fatales por estos siniestros sigue siendo preocupante pese a la reducción del 10%.

En total fueron 100 personas las que perdieron la vida frente a 111, cifra correspondiente a la semana mayor del 2022.

Reyes lamentó que, si bien hubo una leve baja, se presentaron las mismas problemáticas de siempre: conducción a alta velocidad, conductores de moto sin la suficiente pericia, adelantamiento en curvas y lugares prohibidos, entre otros.