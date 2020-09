¿Dónde está Albertico Cardona? Se cumplen dos años de la extraña desaparición de niño en Magdalena

En la vereda Tigrera, en el corregimiento de Minca, en Santa Marta, todo es dolor y consternación. Han pasado dos años desde la pérdida de Albertico Cardona y sus familiares, amigos y vecinos aún no se explican el porqué de su desaparición.

Su madre, Yuliana Sanguino, día a día se pregunta qué pasó con su hijo, quien ahora tendría 8 años de edad.

El 20 de septiembre de 2018, Albertico Cardona salió a trabajar con su padre en Minca; unos días después fue encontrado el cuerpo sin vida del hombre, pero el menor había desaparecido y desde entonces no se conoce su paradero.

Pese al dolor, Yuliana no pierde la esperanza de ver a Albertico con vida.

"Él está vivo. Yo como madre siento que él está vivo pero no me dicen en qué parte está, no sé nada. Mi corazón me dice que está vivo", afirma la mujer.

La angustiada madre agrega que las autoridades han dejado de visitarla y que el proceso de su hijo lo desconoce, pues nadie siguió buscándolo.

Publicidad

La Fiscalía, hasta el momento, no ha podido determinar los móviles del crimen y la desaparición del niño.