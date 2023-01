“¿Dónde nos vamos a colocar?”: algunos de los más de 240 venezolanos desalojados en Barranquilla

Los migrantes fueron retirados de un campamento que habían levantado en la oreja ubicada a un costado de un puente cercano al Estadio Metropolitano.

Los cambuches donde residían 240 personas, entre ellas unos 90 niños, fueron levantados en un operativo donde no hubo uso de fuerza.

La alcaldía de la ciudad dio un ultimátum para que los migrantes se retiraran de manera voluntaria.

Algunos desmontaron sus improvisadas viviendas el lunes, pero otros permanecieron en el lugar, en especial familias con mujeres gestantes, personas de la tercera edad y niños en condición de discapacidad que no tenían a dónde ir.

Aseguran que no volverán a su país “porque aquí hemos podido comer lo que en Venezuela no podemos, aquí por lo menos hemos conseguido cosas que en Venezuela no vamos a conseguir ni queriendo”.

La Alcaldía, a través de la Secretaría de Control Urbano, les ofrecerá alojamiento, especialmente a mujeres y niños.

Asimismo, dispondrán buses y alimentación a aquellos que deseen volver a su país de origen.

El desalojo se produjo luego de problemas de inseguridad y salubridad que esta invasión al espacio público había generado.

