Dos de los implicados en robo a carro de valores en Valledupar dejaron sola en casa a niña de 6 años

Poco a poco se van conociendo nuevos detalles del impresionante robo a carro de valores en Valledupar que fue frustrado por la Policía en medio de una gran balacera.



A los cinco capturados por el robo a carro de valores en Valledupar, la Fiscalía General de la Nación les imputó los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado, tentativa de homicidio, daño en bien ajeno y porte ilegal de armas. Sin embargo, ninguno se allanó a los cargos.

Habían “extraído de la caja de seguridad que aparece al interior del vehículo y que ya estaba almacenada en las tulas. El reporte es de una remesa de 1.500 millones de pesos y un adicional de más de 152 mil millones de pesos", explicó Gabriela Duarte, jueza de Valledupar.



Los dos escoltas de la empresa de valores que inicialmente eran considerados como rehenes, y que fueron rescatados luego de varias horas de negociación con los asaltantes, también terminaron capturados. Un testimonio los compromete.

Publicidad

"Yo debía salir de primero para visualizar que no esté nadie por ahí sospechoso, pero se adelantó el señor Federico y el señor Pedro y yo me quedé atrás. Cuando yo salgo, ellos prácticamente están montados en el carro, yo me quedo detrás porque tenía que esperar que me devolvieran el carné y ellos tenían que esperarme, pero se fueron adelante", fue el testimonio leído por Fernando Fernández, fiscal 7 local de Valledupar.



Además, uno de los abogados denunció exceso de fuerza de la Policía en la captura tras la persecución al carro de valores en Valledupar.

"Qué daños le pueden causar esas armas traumáticas a los cien o quinientos policías que iban detrás de ese vehículo, una desproporción, no hay igualdad de armas. Barbaros esos policías", señaló el abogado Hugo Contreras.

Publicidad

Según el fiscal del caso, los detenidos podrían enfrentar una pena de unos 40 años de prisión.

La Policía informó que entre los capturados hay una pareja que había dejado a su hija de seis años encerrada en una casa y fue rescatada por los uniformados a través de una ventana.