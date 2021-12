Dos hermanitos, de 15 y 17 años, murieron por dengue en Cartagena

Dos hermanos de 15 y 17 años murieron por dengue en Cartagena. La primera en sucumbir a la enfermedad fue Katherine Pérez, el pasado 7 de diciembre. Luego de una semana Sergio Pérez pereció.

Ambos estuvieron con fuertes síntomas en dos centros médicos diferentes.

Jennifer Muñoz, madre de los hermanos muertos por dengue en Cartagena, dijo que “aparte de la tristeza tengo rabia, tengo impotencia, porque cada cuadro que mi hijo iba presentando yo iba avisando y me decían que me calmara, que no me las tirara de médico, que yo estaba alterada”.

Según la desconsolada mujer, los especialistas le decían “entendemos su dolor”, pero “no lo entendieron nunca porque se hubieran puesto las pilas con el niño”, comentó al hablar de la reciente muerte del mejor de sus hijos.

Carmen Ortega, abuela de los adolescentes muertos por dengue en Cartagena, manifestó que si los médicos “sabían que mi nieto tenía dengue por qué no lo trataron a tiempo, por qué no le pusieron lo que tenían que ponerle, por qué esperaron hasta la última hora”.

En el barrio Olaya Herrera, de donde son las víctimas, afirman que hay nueve menores hospitalizados por esta enfermedad.

En lo que va de años, 19 personas han muerto por dengue en Cartagena.