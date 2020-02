Dos jóvenes murieron calcinados al tocar cable de alta tensión que cayó sobre una trocha

Se movilizaban en una moto por la isla de Tierra Bomba, en Cartagena. Comunidad denuncia que cinco personas han muerto de forma similar en los últimos años.

Las víctimas fueron identificadas como Eder Jiménez Córdoba, de 26 años, que asistía a un curso del Sena para trabajar en yates, y Eyisell Moncaris Chávez, de 20, que se formaba en primera infancia en una universidad de Cartagena.

Ambos fallecieron de inmediato, cuando la motocicleta en la que iban tocó un cable de alta tensión que se había desprendido hacía unos tres días.

Noel Cardales, padrino del joven fallecido, afirmó que la tragedia ocurrió por “la falta de la voluntad política del Estado, porque ya hace 21 años y 7 meses que se hizo el fluido eléctrico aquí en las comunidades y ni siquiera se hace mantenimiento”.

Norma Cervantes, abuela de Éder, recordó llorando que su nieto “venía y me besaba aquí en la cabeza… ¿Quién me va a besar ahora? ¿Quién? Ay la madre, yo no sé cómo está ella ahora, su único hijo”.

Por su parte, Esther Salcedo, tía de Eyisell, comentó que la joven “no era fiestera, no era callejera, nada, ella de su universidad a la casa”.

Asimismo, denunció que empresas como Electricaribe “no tienen cuidado con las guayas, se caen, avisan y no vienen a tiempo a recogerla, porque esa se había caído desde antes de ayer, ellos salieron a hacer una diligencia a Punta Arena y pasaron por el camino y eso fue lo que pasó”.

La prestadora del servicio de luz informó que una comisión de tres técnicos e ingenieros, con apoyo de la Policía, investigan qué ocasionó la caída del cable.

Además, informó que restablecerá el fluido eléctrico una vez reparen la línea que causó la tragedia.