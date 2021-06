“El COVID deja tristeza y un desgarre en el alma”: cinco familiares se contagiaron y uno murió

La periodista Ángela Jiménez asegura que en las últimas semanas ha vivido una de las más duras pruebas, luego de que el COVID-19 llegara a su hogar. El papá, los tres sobrinos y un hermano se contagiaron en Cartagena.

“La situación no es fácil, porque no hay ni quién haga mercado, porque si hay alguna otra persona que de pronto no está infectada pues tiene muchos riesgos de contagiarse y el COVID es un enemigo silencioso”, comenta.

“Con mi esposo éramos uña y carne, para arriba y para abajo, de pronto en un momentico él se contagió y no sabemos cómo”, señala Rosa Paternina, esposa de fallecido por COVID-19.

Esta familia recuerda que, en medio de su batalla contra el virus, el padre, de 73 años, se enfrentó también a la difícil situación de no conseguir pronto una cama en una unidad de cuidados intensivos. Finalmente lograron ubicarlo en una clínica, sin embargo, 20 días después murió.

“Este virus que se está llevando tantos sueños y está destruyendo familia”, lamenta Angie.

Con la voz entrecortada, Rosa Paternina recuerda que no pudo despedirse de su esposo el día que se lo llevaron al hospital: “simplemente lo vi cuando se iba tambaleando y no pude decirle adiós, eso es lo que deja el virus este: una tristeza y un desgarre en el alma porque pierde uno a las personas más importantes”.

La familia de Ángela es uno de los miles de hogares cartageneros a los que el COVID-19 les ha arrebató un ser querido. Por ello, piden a toda la ciudadanía que no baje la guardia frente a esta pandemia.