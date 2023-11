Durante robo en casa de Silvestre Dangond no se forzaron cerraduras y no hubo reacción de vigilantes

En Valledupar, las autoridades investigan un millonario robo que se registró en la casa del cantante Silvestre Dangond.



Hasta el momento, la información que se conoce es que varios delincuentes ingresaron a la residencia del artista Silvestre Dangond, ubicada en el barrio Casa Blanca, en el norte de Valledupar, de donde sustrajeron dinero en efectivo, joyas y otros objetos de valor.

De manera extraoficial se conoció que el hurto ascendería a más de 1.000 millones de pesos. Investigadores de la Sijín de la Policía y del CTI de la Fiscalía inspeccionaron la vivienda.

"Ya hay una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación por uno de los familiares del cantante Silvestre Dangond sobre un hurto que se presentó precisamente en la residencia del cantante. Una suma alta de dinero. Se están haciendo las entrevistas a unas cuatro personas que habitan precisamente en la residencia de Silvestre Dangond", informó Eduardo Esquivel López, secretario de Gobierno del Cesar.



De igual forma, se conoció que no hubo ningún tipo de violencia en el momento del robo. No se forzaron cerraduras y no hubo reacción de los vigilantes asignados, razón por la cual fueron llamados a declarar ante los investigadores del caso.

Este robo ocurrió una semana después de los dos conciertos de lanzamiento que Silvestre Dangond hizo en Valledupar.

Silvestre Dangond se sumó a otros artistas que han sido víctima de los delincuentes. Uno de ellos fue el cantante de música popular Alzate , quien denunció en redes sociales que lo asaltaron a él y a sus músicos “con fierros en la cabeza".

"Estamos en Colombia, la hemos recorrido por muchos años, amamos nuestra tierra y es la primera vez que nos pasa esto. Nos atracaron, nos humillaron, y lo que está sucediendo no nos había pasado nunca”, denunció Alzate en un video que publicó en sus redes sociales el 5 de noviembre de 2023.

“Yo también me voy a enfierrar y me los voy a lamber. Cuando vuelvan aquí, nos los vamos a lamber a todos. Vamos a ver qué es lo que va a pasar”, agregó el artista, visiblemente molesto.