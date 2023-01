El drama de peluquero al que, mientras marchaba, vándalos le destrozaron su local en Barranquilla

Hay desazón y tristeza en un sector del comercio de Barranquilla , luego de que vándalos y delincuentes arremetieran contra los establecimientos. Un estilista denunció que, mientras marchaba, su local fue destruido por criminales que aprovecharon las marchas -pacíficas en su mayoría- para cometer delitos.

Cámaras de seguridad captaron el momento en el que los delincuentes dañaron la entrada de su peluquería.

Publicidad

“Empezaron a meterse motos y gente que no estaba con nosotros. De allí comenzaron los actos vandálicos. Mi local quedó destruido. Gracias a Dios llegué a tiempo y pude parar todo para que no me saquearan”, manifestó Kevin Mendoza, estilista afectado.

Otros comerciantes denunciaron pérdidas por más de 100 millones de pesos.

“Son unos pocos que quieren usar la marcha como sombrero para anarquía, hurtos y vandalismo, son una minoría, se esconden en la protesta pacífica”, expuso Jaime Pumarejo, alcalde de la capital del Atlántico.

Publicidad

Situación en Santa Marta

Entretanto, 12 establecimientos comerciales fueron saqueados por criminales en Santa Marta.

Publicidad

Los hechos se perpetraron una hora después de que terminara la marcha en esa ciudad. Denuncian que los delincuentes no tienen nada que ver con la protesta, que se desarrolló de forma pacífica.

“No hay hasta el momento civiles heridos. Hemos estado haciendo el monitoreo que corresponde y hemos evidenciado que vándalos llegaron al final de la marcha, la movilización fue pacífica. Personas que, presuntamente, son usadas para vandalizar, saquear y generar caos, llegaron al final de la marcha para enfrentarse con la Policía”, indicó Virma Johnson, alcaldesa de Santa Marta.

Los delincuentes también incineraron un CAI.