“El milagro es mi vida”: a Daniella Álvarez ya le amputaron el pie izquierdo y está en recuperación

Daniella Álvarez fue intervenida quirúrgicamente este sábado en la Fundación Cardioinfantil, ubicada en Bogotá, donde le amputaron el pie izquierdo, procedimiento al que debió someterse tras una isquemia que le afectó la parte inferior del cuerpo.

La cirugía se realizó de manera exitosa y es la quinta que se le ha practicado a la exseñorita Colombia, luego de que hace un mes le retiraran, como ella misma reveló en un video, “una pequeña masita, muy pequeña, como una moneda de 200 pesos” que tenía en el abdomen.

“Cuando me fueron a retirar la masita, mi aorta se cerró”, aseguró Daniella en la grabación que publicó en su cuenta de Instagram, horas antes de lo que ella llam´ó la última intervención.

Esta complicación la obligó a una segunda intervención el mismo día y que consistía en la reconstrucción de la arteria con un injerto.

“No funcionó bien con mi cuerpo y tuve que entrar a una tercera operación, donde, con otro tipo de injerto, la aorta quedó muy bien, pero me causó una isquemia”, anotó.

Esta isquemia, o disminución transitoria o permanente del flujo sanguíneo, que no permitió que le llegara sangre al pie izquierdo. Esto la llevó a una cuarta cirugía, pero lamentablemente esta no arrojó los resultados esperados y la condujo a deici la amputación.

“En familia y con los médicos, lo hablamos y tomé la decisión entre tener un pie no funcional y una opción de prótesis que me deje volver a bailar champeta, poder correr, montar bicicleta, nadar, todas las cosas que me gustan”, dijo.

Por lo pronto, Daniella se encuentra en recuperación tras la exitosa cirugía que se inició a las 7:00 de la mañana de este sábado 13 de junio de 2020. Después, empezará la terapias y el proceso de adaptación a su prótesis.

“El milagro es mi vida”, concluyó la exreina en el video donde no solo contó la historia y reveló que le amputarían el pie izquierdo, sino que agradeció a todas las personas por sus mensajes de apoyo y oraciones.

¿Quién es Daniella Álvarez?

Daniella Álvarez es una barranquillera de 32 años, comunicadora social, periodista, presentadora, modelo y exreina de belleza.

El 14 de noviembre de 2011, conquistó el título de la mujer más hermosa de Colombia al obtener las más altas calificaciones del jurado, entre ellas el desfile de gala, con una puntuación de 9.6, un reconocimiento a su belleza y carisma que siempre la ha caracterizado.

En 2012, Daniella participó en el concurso Miss Universo en Las Vegas y aunque no logró avanzar a la etapa final, brilló por el derroche de alegría a lo largo del certamen.

Luego de su experiencia como reina, comenzó a trabajar en televisión como presentadora. En 2019, hizo parte del reality del Canal Caracol ‘Desafío Súper Regiones’, donde fue la anfitriona de playa oro acompañando a los participantes que llegaban al privilegiado territorio.

Además, Daniella es empresaria, tiene una marca de joyas y su propia boutique. Como buena barranquillera, es una apasionada por el baile y sus redes sociales están inundadas de coreografías donde se ve su alegría bailando champeta, bachata y kizomba.

Daniella Álvarez vive hoy la prueba más difícil de su vida. Sin embargo, la forma en que le contó a los colombianos que perdería el pie izquierdo brinda una gran lección de una mujer que lucha por salir adelante y se convierte en un testimonio de valentía.