“Él mismo llamó a decir que la había matado”: madre de joven asesinada en motel de Barranquilla

Daniela Espitia fue asesinada dentro de un motel de Barranquilla el lunes festivo y el principal sospechoso del crimen es su expareja.

La joven de 21 años, madre de una niña de 2 y un niño de 5, fue sepultada el miércoles.

Ella vivía con sus padres en el barrio Villa del Carmen, en Soledad, Atlántico, tras separarse de su pareja a quien había denunciado por violencia intrafamiliar.

“Ella no quería nada con él, no sé cómo hizo para convencerla, porque todavía el domingo estuvo molestándola para darle un dinero para los niños, ella no quiso salir, ella le dijo ‘hazlo llegar, mándalo’”, dijo Yenny Flórez, madre de la víctima.

Según la mujer, fue “él mismo (quien) llamó a decir que la había matado. Nos dijo dónde la había dejado”.

“Teníamos la esperanza de que esa llamada no fuera cierta, que tuviera el beneficio de que la golpeó, de que la dejó tirada, de que estaba en un hospital. Empezamos la búsqueda angustiosa en clínicas, en hospitales, mis hijos, mi marido, los tíos, los vecinos, todos se solidarizaron conmigo en ese momento”, contó.

Pero luego, la desesperada madre fue contactada por un policía que les dio una dirección “y dijo que había un caso, que fuéramos allá. Allá estaba mi niña como N.N., porque él se le llevó todas sus pertenencias, sus documentos, su bolso”.

Afirmó que el hombre desfiguró a la joven, “mi niña estaba irreconocible (…) Ninguna niña merece que se le haga eso, nadie merece una muerte tan fea como la tuvo Dani”.

Reiteró que su hija “no quería nada con él, ella ya estaba dispuesta a que tenía una nueva vida, había iniciado un nuevo trabajo, mi niña estaba muy contenta”.

Por eso no entiende cómo terminó con su expareja en el motel.

Sostuvo que, por los videos de seguridad, el homicida era “un psicópata por como la asesinó y salió del motel sonriente”.

Cuestionó además que en el establecimiento no lo hubieran detenido al ver que se fue solo.

Sobre los niños que quedaron huérfanos, la madre de Daniela dijo que la niña de 2 años “no me quiere recibir alimento, tengo miedo de que se me enferme, porque todavía no sabe nada. El niño está un poco más grande, tiene 5 años, pero tampoco le hemos dicho nada todavía”.