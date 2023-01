El 'monstruo de Fundación' confesó el crimen de la menor de 9 años que quemó y ahorcó

Adolfo Enrique Arrieta relató detalladamente cómo asesinó a la menor. Enfrenta una pena entre 41 y 51 años de prisión.

El denominado monstruo de Fundación aceptó que había asesinado a la pequeña Génesis en Fundación, Magdalena. El sujeto confesó que introdujo a la pequeña a su casa y allí la ahorcó.

“Él no explica de dónde sacó tanta rabia y fuerza para ahorcarla. Él dice no recordar nada más, es más, dice haber quemado a un perro y no a la niña", comentó César Cadena, abogado defensor de Arrieta.

A pesar de que Arrieta confesó el crimen, el asesino no aceptó los cargos. Por otro lado, la Fiscalía pidió una pena ejemplar entre 41 y 51 años de cárcel por feminicidio agravado.

El monstruo de Fundación fue enviado a la cárcel Rodrigo de Bastidas en Santa Marta en donde permanecerá aislado en un pabellón especial para su protección.

El órgano acusador anunció que de cuerpo calcinado se tomarán muestras de ADN para cotejarlas con el imputado para ver si hubo violación.

