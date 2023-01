El préstamo más caro: cobradiarios siembran terror en barrio de Soledad por una deuda

Los vecinos están aterrorizados por los repetidos escándalos y amenazas hechas por los gota a gota. Mujer en mora ha recibido hasta atención psiquiátrica.

Desde hace algunos meses, las estrechas calles del barrio Arboleda perdieron su tranquilidad.

Los residentes permanecen con puertas y rejas cerradas ante el miedo que siembran los gota a gota que llegan diariamente a cobrarle a una vecina que les adeuda cerca de $5 millones.

“Vienen todos violentos y a uno le da como cosa. Uno dijo que iba a quemar la casa”, aseguró un habitante del sector.

A raíz del acoso y las amenazas, la deudora empezó a presentar problemas psiquiátricos, varias veces ha sido hospitalizada.

“Las fuerzas se me acabaron, se me agotaron por el estado físico en que estoy ahora, tanto mi salud mental como física, por qué me siento psicológicamente mal”, aseguró la víctima directa de las amenazas.

La Policía recomienda a la comunidad no utilizar este tipo de préstamos ilegales.

“Ellos prestan muy rápido y fácilmente. El riego es que después consiguen el dinero, porque pagar diariamente este tipo de dinero se vuelve imposible”, señaló el mayo Ramón Parra, comandante de Policía de Soledad.

Este año, seis personas, dedicadas a este negocio, han sido capturadas por el delito de hurto y no por usura, porque sus víctimas no se atreven a denunciar.