El taxi del horror en Barranquilla: en video quedó grabado lo que hacen sus ocupantes

Una pareja fue la más reciente víctima de quienes se movilizan en el vehículo de servicio público. Hasta los niños ya temen salir a las calles.

El video muestra cómo hombres armados descienden del taxi y roba a dos personas en la puerta de su casa.

El hecho se presentó en el barrio Buenos Aires, en el sur de Barranquilla.

La Policía afirma que el hurto en la ciudad ha disminuido un 21%, pero otra percepción tienen los barranquilleros.

Aunque las autoridades señalan que cerca de 6.200 personas han sido capturados por hurto, el 85% ha quedado libre.

Los ciudadanos y comerciantes temen ser atacados por los delincuentes que, a pesar de ser pillados una y otra vez por la Policía y cámaras de seguridad, siguen haciendo de las suyas.

“Está uno a la expectativa, vive uno con los nervios que no se le vayan a meter a uno, que no lo vayan a atracar, no solamente a atracar, sino a hacer un daño”, comentó Mabel Benitez.

“En cualquier momento tú estás desprevenido, llega una moto, te encañonan, te quitan el celular, te quitan lo que lleves encima. En verdad es bien delicado, todos los negocios de aquí han sido víctimas de la inseguridad, todos, no hay excepción de negocio”, dijo Zoraida García, que teme ser atracada.

Ante el fenómeno, la Policía continúa con el plan Puerta de Oro, una operación que pretende contrarrestar el delito más cometido en Barrranquilla.

“Entre 25 y 30 personas son capturadas diariamente y el 60% de esos capturados son personas que han cometido hurtos callejeros”, aseguró el coronel Yecid Peña, comandante operativo de Policía de Barranquilla.