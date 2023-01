Electricaribe cobra hasta 500 mil pesos a familias de estrato uno en Barranquilla

Altos costos del recibo de energía eléctrica en el barrio Villa San Carlos tienen en crisis económica a varias familias.

Habitantes del sector muestran su inconformismo pues, dicen, que sus ingresos apenas alcanzan para cubrir el cobro de este servicio.

Manifiestan que el uso de la energía es mínimo y que no se explican cómo las facturas alcanzan tales valores.

"En mi casa lo único que tengo es una nevera, un abanico, no hay más nada, y me viene por toda esta cantidad de plata", dijo Luz Marina Anaya, una integrante de las más de 300 familias afectadas.

Noticias caracol consultó a la empresa encargada sobre el alto costo de las facturas y, a través de un comunicado, afirmaron que la situación será revisada.