“Ella me cargó y no sé de donde sacó fuerzas”: taxista cuenta cómo se salvó tras caída de balcón

Edwin Medrano, quien se recupera de sus heridas y solo podrá volver a trabajar en dos meses, anunció que entablará acciones legales.

"Yo me bajo como taxista que soy y dejó la puerta abierta y cruzo y cuando ya me regreso me cae todo ese escombro en la cabeza, cuando ya me tiro así para allá para el carro cierro los ojos”, dice Edwin Medrano.

El taxista que algo muy pesado cayó sobre él y que solo escuchaba la voz de una mujer que alertaba que él seguía con vida. Segundos después varias personas llegaron para auxiliarlo.

"Cuando cierro los ojos que ya no puedo más, que muevo los brazos, una señora dice ‘él está vivo’. Comenzó a ayudarme y sacarme los escombros que tenía encima, y ella viene y me carga, cuando me carga no sé de dónde salió ella con fuerza, ella me tenía, yo le digo ‘no puedo más’, ahí no reconozco más nada”, relata.

Tras este incidente en el que por poco pierde la vida, Edwin Medrano y su familia anunciaron acciones legales.

Mientras avanza su recuperación este hombre deberá permanecer en completo reposo. Se espera que en dos meses pueda conducir un nuevo taxi debido a que el que manejaba quedó totalmente destruido.