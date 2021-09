Ellos son los 6 jóvenes que murieron arrollados por conductor ebrio en Magdalena

Seis jóvenes, entre los 15 y 19 años, fueron las víctimas fatales de un conductor borracho que los arrolló en la vía Gaira-Santa Marta, sobre el kilómetro 80 de la troncal del Caribe en Magdalena.

Ellos eran Rafaela Tetic, Camila Martínez, Laura Valentina De Lima, Juan Diego Alzate y los hermanos Camila y Lenoir Romero.

Los Romero caminaban junto a sus amigos, a la una de la madrugada del lunes 13 de septiembre, por un costado de la vía en Magdalena cuando fueron arrollados por una camioneta de color gris, cuyo conductor, quien sería un importante empresario de Santa Marta, iba a exceso de velocidad y bajo efectos del alcohol.

Leonor Romero, la madre de estos dos hermanos, contó que la joven tenía una niña de 2 años y ambos estaban estudiando.

"El sueño de ella era estudiar enfermería y Lenoir, criminalística", dijo.

Otras de las personas que murió en la vía de Magdalena fue Rafaela Tetic, que tenía dos hijos.

Publicidad

También fallecieron Juan Diego Alzate, quien cursaba grado décimo, y Camila Martínez, cuyo sueño era ser administradora hotelera.

Policarpa Mendoza recordó la última vez que vio a su hija: "Ella me dijo ‘mami, me voy’, luego se fue y ahí no la vi más hasta la una y media, cuando me llamó una muchacha a decirme ‘Pola, ¿tu hija está acostada?’, y le dije ‘no, no ha llegado’. Me dijo ‘hay dos Camilas tiradas en la carretera’".

Entre las víctimas del accidente en Magdalena también está Laura de Lima, de 17 años y que se iba a graduar de bachiller.

"Sus sueños eran terminar sus estudios y hasta me dijo ‘papi, siento que me estoy atrasando, quiero estudiar de noche para terminar mis estudios e irme a hacer el curso de policía, ¿tú me apoyas?’, le dije ‘claro, hija’", recordó su papá, Alexánder de Lima.

Según algunos testigos, las víctimas fatales pretendían atravesar la troncal del Caribe, a pesar de que a menos de 200 metros se encontraba un puente peatonal.

Sobre el conductor responsable de la tragedia en Magdalena, el coronel Jesús de Los Reyes, comandante de Policía de Santa Marta, dijo que “por ahora se determina que esta persona venía en exceso de velocidad y con prueba de embriaguez grado 2, que es alto grado de alcoholimetría”.

Publicidad

“De igual manera, los peatones atraviesan de forma imprudente en este sector donde cerca se encuentra un puente peatonal”, agregó.

El conductor permanece detenido a espera de ser imputado por el delito de homicidio culposo.

Un niño de 13 años, único sobreviviente del accidente en Magdalena, permanece bajo pronóstico reservado.

Durante el fin de semana, diez personas fallecieron en accidentes de tránsito en el departamento.