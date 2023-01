“Ellos tienen el poder y hacen lo que se les da la gana”: víctimas del clan Quiroz piden justicia

Los hermanos Dagoberto y Emiz Quiroz quedaron libres este miércoles en Cartagena por vencimientos de términos. Pagaron una caución de $40 millones cada uno.

“Ellos tienen el poder y hacen lo que se les da la gana. Ellos pagaron y ya están libres”, dijo Luz Bello, tía de un joven de 19 años que falleció bajo los escombros del edificio Blas de Lezo.

Los familiares de las 22 víctimas mortales del desplome de la estructura, de propiedad del clan Quiroz y el cual dejó al descubierto una red de construcciones ilegales en La Heroica, piden, entre lágrimas, que un accidente de estos no vuelva a ocurrir por la ineficacia de la justicia.

“Por favor tomen conciencia. Ya está bueno, así como hicieron esto pueden seguir pasando otras cosas. Que no causen más daño a otras familias”, dijo Luz Bello.

Algunos de los sobrevivientes de la tragedia siguen padeciendo las consecuencias del derrumbe.

“Él está traumatizado, no puede dormir por las noches, tiene medio cuerpo dormido, los dedos le quedaron inmóviles”, relató Bello sobre un familiar sobreviviente.

En contexto: Dos integrantes del Clan Quiroz quedaron libres por vencimiento de términos