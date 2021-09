Emergencia en Santa Marta por lluvias: más de 50 casas quedaron destruidas en las últimas horas

El crudo invierno no cesa en el Magdalena, pues solo en Santa Marta , la presente temporada de lluvias deja más de cincuenta casas averiadas.

A Dorys Cantillo la lluvia la sorprendió cuando recién hacía el almuerzo en el barrio Timayuí, nororiente de Santa Marta. Su casa se vino abajo con los deslizamientos de tierra provocados por las precipitaciones.

“(Tuve que) coger a mi hijo y salir a buscar ayuda para que me dieran un techo para quedarme esa noche porque no me podía quedar con nada", manifestó Dorys Cantillo.

En total, fueron 56 casas destruidas, entre la zona rural y urbana de Santa Marta, después de los fuertes aguaceros.

“Estábamos muy asustados porque entre más la corriente aumentaba más llovía y no hallábamos qué hacer", declaró Fernando Yance, otro afectado por las lluvias.

María Herrera, otra damnificada, expresó que, en sus 42 años, nunca había visto algo así y agradeció la ayuda que le brindaron con otro techo para su vivienda.

La alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, se comprometió a gestionar recursos y brindar asistencia para las viviendas afectadas.

“En algunos casos sólo hay que entregar algunos kits materiales para reponer lo que se cayó y en otros casos hay que entregar un subsidio de arriendo porque tiene que por obligación la familia evacuar la vivienda por su seguridad", afirmó la alcaldesa Jonhson.

La unidad de Parques Nacionales ordenó el cierre de tres playas en el Parque Tayrona con el fin de evitar una tragedia por los deslizamientos que se generan en esas zonas costeras.