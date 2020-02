Empieza el pico y placa en la vía 40 para tener listo el cumbiódromo del Carnaval de Barranquilla

Rige de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 9:00 a.m. y de 5:30 p.m. a 7:00 p.m. Los fines de semana no habrá restricción.

Se prevé que 1.200 vehículos salgan de circulación con el montaje de los palcos para los desfiles en la vía 40 del Carnaval de Barranquilla, que empieza el 22 de febrero.

El desmonte de las estructuras iniciará el domingo 23 de febrero, cuando se retiran las plataformas, y continuará el lunes 24, una vez finalice la Gran Parada de Comparsas, con lo que la movilidad en la vía 40 retornará a la normalidad el jueves 27.

La medida de pico y placa regirá así:

Lunes: 1, 2, 3 y 4

Martes: 5, 6, 7 y 8

Miércoles: 9, 0, 1 y 2

Jueves: 3, 4, 5 y 6

Viernes: 7, 8, 9 y 0