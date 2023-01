En 500 dólares vendía ‘Lobo Feroz’ los videos de los niños de los que abusó

Juan Carlos Sánchez Latorre, condenado a 60 años de prisión, cometió la mayoría de sus crímenes entre el 2007 y el 2008 en Barranquilla.

El ‘Lobo Feroz’ fue sentenciado por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y pornografía con menor de 18 años.

"Por los lados de la casa de él, primero me llevó a comer para que no me pasara nada. Me dijo ‘quiero a hacer algo contigo. Para el sexo’. Yo no sabía nada de qué era el sexo", relató una de sus víctimas, hoy con 21 años y que fue abusado a los 12.

Los testimonios y pruebas evidenciaron que el abusador en serie se ubicaba en centros comerciales y lugares de esparcimiento a los que normalmente acuden menores de edad en la capital del Atlántico y, mediante engaños, convencía a los niños para que lo acompañaran a su casa. Allí abusaba sexualmente de ellos.

Las agresiones eran fotografiadas o grabadas en video y el material compartido en redes sociales con usuarios de otros países.

En contexto: Alias ‘Lobo Feroz’ fue condenado a 60 años de cárcel por abuso de menores Sánchez Latorre fue capturado en Maracaibo, Venezuela, el 6 de diciembre de 2017 y la Fiscalía formalizó el pedido de extradición un mes después. El 13 de septiembre de 2018, autoridades venezolanas lo dejaron a disposición de las colombianas para su respectiva judicialización.

Su caída se dio por las redes sociales que usaba para engañar a sus víctimas.

Alias ‘Lobo Feroz’ deberá seguir recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, donde permanece desde septiembre de 2018, cuando se le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad.