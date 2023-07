En Atlántico, sicarios asesinaron a gerente de una empresa de transporte intermunicipal

En el municipio de Santo Tomás, Atlántico , fue asesinado el gerente de una empresa de transporte intermunicipal, en horas de la mañana de este sábado 1 de julio. En el ataque sicarial otra persona resultó herida.

Se conoció que la víctima fue identificada como Jorge Meriño, quien era el gerente de la empresa Cootrans Oriente, una de las principales empresas del servicio de transporte intermunicipal en el departamento del Atlántico.

El hecho se presentó un poco antes el mediodía, a las afueras de esa empresa que está ubicada sobre la vía Oriental.

La víctima se encontraba a bordo de su camioneta cuando fue interceptada por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta.

Publicidad

Estos sujetos le dispararon en varias ocasiones causándole la muerte y, según testigos, otra persona, al parecer un trabajador de la compañía de transporte, también resultó gravemente herido en medio de este hecho.

La Policía del Atlántico no ha entregado mayores detalles y no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, hay que decir que las autoridades hacen presencia en el lugar, adelantando todas las pesquisas e investigaciones necesarias para establecer si este crimen estaría relacionado o no con el delito de extorsiones.

Masacre en Puerto Colombia

Durante la tarde del pasado jueves, 29 de junio, se registró una masacre en Puerto Colombia. De acuerdo con información de testigos, delincuentes armados saltaron por una pared, irrumpieron en una vivienda ubicada en un conjunto residencial del barrio Villa Campestre y asesinaron a tres personas.

Publicidad

Las víctimas, al parecer, serían un hombre y sus dos hijos, de la familia Vega Daza. Otra persona resultó herida y fue trasladada a un centro asistencial. La Policía Metropolitana de Barranquilla llegó a esta zona de Puerto Colombia para avanzar con la investigación.

Vecinos del sector en Puerto Colombia publicaron en redes sociales algunas fotografías y videos en los que se escuchan varios disparos. La Policía informó que los criminales utilizaron armas largas para el homicidio, las cuales fueron encontradas cerca al lugar del ataque.