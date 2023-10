En Cartagena, murió niña de 11 años tras desplome de antena que "estaba en muy mal estado"

Una tragedia enlutó al corregimiento Arroyo Grande, norte de Cartagena. Una niña de 11 años murió tras caerle encima una antena. El hecho se registró este martes, 3 de octubre de 2023, en la Institución Educativa Nueva Esperanza. Otra menor de 13 resultó herida, aunque habitantes reportaron más alumnos lesionados.



De acuerdo con las autoridades, la antena se encontraba en malas condiciones y se desplomó en el patio del colegio justo cuando había varios niños. La menor de 11 años terminó debajo de la estructura.

La Policía Metropolitana de Cartagena, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, CRUE, y la Secretaría de Educación se desplazaron a la institución para atender la emergencia. La víctima fue trasladada a un centro asistencial, pero los médicos confirmaron que llegó sin signos vitales.

"Recibimos un reporte de la comunidad y del centro de vida de Arroyo Grande por un desplome de una antena de internet en la cual se involucraban dos menores de edad con traumas. Una menor de 11 años tuvo un trauma craneoencefálico severo e ingresó a la clínica Serena Del Mar sin signo vitales y la otra menor tiene un trauma de tórax, y en este momento está siendo valorada, por lo que estamos esperando el reporte médico", comentó en diálogo con Blu Radio Álvaro Cruz, director del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de Cartagena.



"Necesitamos que nos ayuden porque son varios los niños heridos, algunos de los cuales quedaron atrapados. La gente los está ayudando como puede, pero no hay suficientes vehículos para sacarlos del pueblo y llevarlos a un centro médico. Necesitamos que nos ayuden a conseguir ambulancias", reclamó un ciudadano al medio El Universal, momentos después de la caída de la antena.

Por su parte, Magalis Coronado, líder de Arroyo Grande, aseguró al medio local que esta fue una tragedia que se habría podido evitar.

"No es justo esto que ha pasado. Se sabía que esa antena estaba en muy mal estado y no hicieron nada. Hace años estaba esa antena así y no quitaron ese riesgo, en un lugar donde hay tantos alumnos", enfatizó.