En Cartagena, recolector de basura fue atacado a cuchillo durante robo

En Cartagena hay preocupación ante los continuos asaltos de los que están siendo víctimas algunos trabajadores que mantienen limpia la ciudad. El más reciente caso se presentó cerca al mercado de Bazurto, donde un recolector de basura fue atacado con arma blanca.

Alex García asegura que su trabajo como recolector de basura es una oportunidad de sustento para sacar a su familia adelante, pero en los últimos meses se ha convertido en un riesgo por la inseguridad que vive Cartagena.

Cuando realizaba sus labores en un sector del mercado de Bazurto este recolector de basura fue herido con arma blanca por dos hombres que lo atracaron: “Nos agredieron y lamentablemente me despojaron de mis pertenencias, lamentablemente me agredieron a mí y me cortaron la mano”.

Además de la agresión, le robaron su celular, sus documentos y el dinero en efectivo.

Desde su casa, en donde se recupera, pide mayores garantías en seguridad para quienes trabajan por mantener a Cartagena limpia: “Nosotros estamos haciendo el trabajo con amor, con demasiada entrega, responsabilidad y no entiendo por qué, si uno está brindando un servicio, nos tienen que agredir, nos tienen que atracar. O sea, estamos limpiando la ciudad que es Cartagena, no entiendo por qué se meten con nosotros de esa manera”.

En lo que va corrido del año, cuatro operarios han sido víctimas de hurto mientras cumplían con su labor.