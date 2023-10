En Cholón, pillan a pareja teniendo relaciones íntimas frente a turistas en plena playa

Un video que fue publicado en la red social X, antes Twitter, ha causado indignación y rechazo entre los internautas. La grabación muestra a una pareja que teniendo relaciones íntimas en la playa de Cholón, cerca de Cartagena, frente a turistas que disfrutaban del puente festivo.



En el video se observa a la pareja besándose apasionadamente en el mar. Alrededor de ellos hay adultos y niños que observan la escena con asombro y molestia, pero nadie interviene para detenerlos. Lo que llamó la atención de muchos es que el hombre y la mujer hacen movimientos repetitivos hacia arriba y hacia abajo.

Incluso, en las imágenes se ve cuando unos padres procuran a toda costa mantener de espaldas a su hijo para que no vea la escena de dicha pareja.

#CARTAGENA Pareja fue captada haciendo ‘el delicioso’ en pleno Cholón, con niños presentes. pic.twitter.com/cYXYRGEPco — Dale Rts (@DaleRTyMG) October 17, 2023

¿Pueden sancionarlo por tener relaciones sexuales en público?

De acuerdo con el artículo 33 del Código de Polícia, este tipo de actos pueden ser sancionados con una multa de hasta 16 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV).

En 2023, un salario mínimo diario es de $38.667, por lo que 16 días serían 618.672 pesos colombianos. Sin embargo, se desconoce si la pareja pillada teniendo relaciones en Cholón fue identificada y multada por las autoridades.



Infortunadamente, Cholón no solo ha sido escenario de escándalos como este, sino también de intentos de estafa. A inicios de este año, un ciudadano fingió ser de otro país para no pagar la cuenta de lo que consumió. Al parecer, el hombre pidió mojarras, whisky y cervezas, pero cuando le cobraron, aseguró que no entendía.

Publicidad

En su momento, la Policía de Cartagena manifestó que este sujeto fue objeto de una multa que equivale a 500 mil pesos.