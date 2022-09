En coma inducido permanece el boxeador Luis Quiñones, tiene “deterioro neurológico”

El boxeador Luis Quiñones está dando su pelea más dura en la clínica general del Norte, en Barranquilla, a donde fue llevado tras presentar deterioro en su salud luego del encuentro en el que se definía el título nacional de la categoría welter junior.

Según los médicos, el deportista presenta un deterioro neurológico y se encuentra en coma inducido. Además, fue intubado para que respire a través de ventilación mecánica.

Publicidad

Los profesionales de la salud están a la espera de las señales que pueda dar el boxeador Luis Quiñones en las próximas 48 horas.

“Si ustedes vieron la pelea, él no estuvo en malas condiciones en ningún asalto, no fue una pelea que había que pararla, todo normal. Él llegaba a la esquina y yo le decía vamos a tirar más golpe y él me decía ‘sí profe, listo’”, relató Miguel Guzmán, su entrenador.