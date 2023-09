En Córdoba, valiente mujer encaró a grupo armado ilegal que hostigó a la población

En redes sociales circuló un video en el que se aprecia a miembros de un grupo armado ilegal hostigando y amenazando a los habitantes de la vereda El Manso, ubicada en zona rural de Tierralta, Córdoba.

Portando armas cortas y largas, estos criminales apuntaron contra los pobladores. Poco les importó a los camuflados la presencia de niños, quienes lloraban en medio de la violenta situación.

Una mujer, con su bebé en brazos, se enfrentó a los sujetos que le apuntaron las armas de fuego. “Aquí nosotros no estamos violando nada, ustedes sí, los derechos humanos. Aquí no se maltrata. ¿Por qué no se identifican?”, dijo la valiente ciudadana.

Así son las farc llegando a cualquier poblado o caserío, creyendo que porque tienen armas son dueños y amos del mundo. Son tan cobardes que se tapan la cara.

Ya la gente se canso y no tiene miedo de morir.

Zona rural en Córdoba, sobre el rio Sinu. pic.twitter.com/KoHhgRWSch — SM (RA) Jairo Gonzalez (@verdolaga2323) September 12, 2023

En ese momento, uno de los delincuentes sacó una pistola y procedió a increpar a la mujer. “¿Por qué quiere que nos identifiquemos, usted no sabe quiénes somos nosotros?”, afirmó uno de los sujetos armados.

Incluso, el hombre dispara contra el suelo, pero del arma no sale proyectil alguno.

En las imágenes se aprecia el momento en el que el delincuente señala con el dedo a la mujer, que le baja la mano con fuerza y sin miedo.

“A mí no me mandas. Yo tengo derechos. Criminales. Vamos a ver si son capaces de meterme un tiro con mi hijo. ¿Le parece justo? No es justo que me vengan a amenazar con una pistola”, aseguró la mujer.

Por fortuna, los delincuentes no accionaron las armas contra la mujer o alguno de los miembros de la comunidad.

En su cuenta de X, la Defensoría del Pueblo rechazó esta incursión armada en zona rural de Tierralta, departamento de Córdoba.

“Hombres armados intimidaron a la población, lo que va en contravía de los derechos humanos. Hacemos un llamado a la institucionalidad y a las autoridades para que acompañen a la población y brinde garantías de protección de sus derechos humanos y así se eviten desplazamientos forzados o confinamiento”, señaló la entidad.

La Defensoría del Pueblo también hizo referencia a una alerta temprana: “La número 054 de 2019 que está vigente y la 030 de 2023, que incluye a Tierralta como municipio de alto riesgo”.