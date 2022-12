En islas del Rosario, Agencia Nacional de Tierras busca anular contratos: ¿arriendos de $100.000?

El director de la Agencia Nacional de Tierras tomó acciones legales ante el Tribunal de Bolívar para anular el contrato de arrendamiento de 10 predios que están en manos de particulares en las islas del Rosario .

Estos predios fueron arrendados entre los años 2015 y 2016 a particulares. Lo que ha señalado el director de la Agencia Nacional de Tierras es que los contratos de arrendamiento se firmaron por precios irrisorios, pues en miles de hectáreas muchas personas están pagando arriendos entre $100.000 y $200.000.

Además, asegura que han encontrado otro tipo de inconsistencias por las que buscan la nulidad de los contratos.

“Primero, no corresponden a los avalúos, están por debajo de los avalúos hechos por el IGAC en su momento. Segundo, los contratos fueron firmados el último día de existencia legal del Incoder y ya no tenía facultades para hacerlo. Tercero, debían dejarse en escrituras públicas y no existen. Cuatro, duplicidad en los contratos”, recalcó Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras.

Lo que busca la Agencia Nacional de Tierras con las acciones legales es que los predios pasen a las comunidades de las islas del Rosario para que adelanten proyectos de turismo.

Son 10 demandas las que se pusieron hasta el momento, pero cuando termine la vacancia judicial se impondrán 70 más por predios en las islas del Rosario.