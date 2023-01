En La Guajira entregaron un acueducto hace tres años y todavía no ha comenzado a funcionar

La estructura erigida para prestar el servicio de agua potable al corregimiento de Camarones le costó al distrito de Riohacha más de 5.700 millones de pesos.

Sin embargo, a tres años de haber sido entregada la obra, cerca de 4.500 personas siguen sin el servicio de acueducto por falta de un operador.

De acuerdo con el exalcalde que entregó la obra, su administración se encargó de cumplir con todos los requerimientos funcionales de la estructura.

"A ese acueducto lo que le hacía falta era una operación y tratamiento a partir del 2016, porque yo dejé un convenio vigente con el operador de Riohacha hasta junio de 2016. Así que salva la responsabilidad la administración que presidí", afirmó Rafael Ceballos, exalcalde de Riohacha.

Por su parte, la Contraloría General dio a conocer que la calidad del agua y el funcionamiento de planta no son óptimos desde hace 32 meses.

"Tenemos una estructura que puede ser funcional, pero, lamentablemente la calidad de la unidad de análisis que se requiere de agua potable no se tiene. Utilizan el agua para otras actividades, pero no para consumo particular", dijo Ricardo Rodríguez, vicecontralor general.

Asimismo, el ente de control dio a conocer una nueva propuesta de la alcaldía de Riohacha para darle funcionamiento a la obra.