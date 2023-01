En La Guajira firmaron un contrato para dictar inglés en 38 municipios cuando solo existen 15

La gobernación afirma que se trató de un error de digitación y, aunque se hizo la modificación al documento, habitantes dicen que tienen otras necesidades.

El proyecto, aprobado por el Sistema Nacional de Regalías, supera los $1.400 millones.

Cientos de ciudadanos han expresado sus sospechas ante el convenio que supuestamente beneficiaría a 480 docentes y 10.699 estudiantes en ’38 municipios’, cuando en La Guajira solo existen 15.

"Lo malo es que aquí nadie sabe qué pasó, no hubo licitación, nadie conoce la empresa, es decir, hay algo turbio alrededor de esa decisión", dijo Jairo Pinedo Mejía.

Frente a esto, la administración departamental, en cabeza del gobernador designado, Wilber Hernández Sierra, aclaró en un comunicado de prensa:

“Al contrato suscrito en la fecha 26 de junio se le realizó un modificatorio el 16 de julio para hacer las correcciones pertinentes, ya que el proyecto va enfocado a los 12 municipios no certificados del departamento, y no a 38, como indicaba inicialmente el contrato, en el cual se evidenció un error de transcripción”.

El gobernador también expresó que no tenía que ver con la firma del contrato:



Sin embargo, ahí no terminó la polémica. La ciudadanía alega que es ilógico priorizar el aprendizaje del idioma extranjero cuando se vive en medio de pobreza.



"Nos preocupa cómo se hizo el trámite de contratación directa y justo un día antes de que comenzara a regir la ley de garantías y en ese valor. Además, no se les da prioridad a las necesidades que hay en el departamento de La Guajira. Aquí se pudo haber minimizado la situación de la Universidad de La Guajira que es posible no arranque el segundo semestre por la falta de recursos y aquí se están comprometiendo recursos de regalías", dijo Luis Guerra Peña, presidente de la Asociación de Educadores de La Guajira.

Por ahora, el contrato sigue su curso en medio de la polémica y fuertes críticas.