En lucha contra explotación sexual infantil en Cartagena, esta fundación protege a más de 200 niños

La Policía lanzó una gran toma a Cartagena para combatir a las organizaciones criminales que reclutan niñas y las explotan sexualmente con turistas extranjeros en la heroica. Un equipo de Noticias Caracol acompañó uno de esos operativos, en medio de una lucha que se intensificó en los últimos días en esa ciudad.

Yesenia Ruiz es una de las leonas fiera de Cartagena. Ella y su familia tienen una fundación que protege a casi 300 niños de las garras de los proxenetas y depredadores sexuales que buscan como aves de rapiña a los menores en humildes sectores de la heroica.

“Tenemos niños de seis meses hasta 16, 17 años. Son niños que los capacitamos, les hacemos actividades, tenemos una psicóloga que a veces nos apoya, nos ayuda”, contó Yesenia Ruiz, directora de la fundación pequeños gigantes.

Por el alto número de niños que han llegado, su fundación no da abasto. “Que nos ayuden, que nos colaboren, una silla, de repente una lámina”, exclamó.

Publicidad

Su clamor fue escuchado. El Gobierno nacional le ayudará, inicialmente, con el registro de su fundación ante Cámara de Comercio.

“Cuando no es una cosa es otra, de repente 1 millón de pesos es fácil, pero cuanto tienes 250 muchachos, 250 hijos, es difícil, no, no puedo”, agregó la mujer.

La operación también cuenta con presencia permanente de la Policía de Infancia en las zonas más apartadas de Cartagena, que es a donde llegan las reclutadoras para llevarse a las niñas.

Publicidad

“Toca hacer prevención, enseñar a los niños y niñas a prevenir, enseñar a los padres a prevenir, enseñar a las escuelas a prevenir”, señaló Eva Ferrer, consejera presidencial por la reconciliación nacional.

Por eso la Policía con la comunidad trabaja de forma unida, como en el sector Bendición de Dios, donde construyeron un pequeño salón en el lugar que antes era un basurero. Este pequeño centro infantil será de gran importancia para proteger a los niños.

“Es un trabajo con la comunidad, decidieron convertir este sitio, que era considerado como un foco de seguridad para este sector en un espacio para que la comunidad y los niños puedan llegar a reunirse”, comentó la coronel Viviana Valencia, jefe de la Policía Nacional.

“Asimismo nuestros policías deberán llegar a cada una de las comunidades a acompañar, a hacer unos ejercicios de contacto tal como se hace en este momento, como se está desplegando el programa Abre Tus Ojos”, indicó el coronel Juan Pablo Cubides, director de protección de la Policía.

Publicidad

La estrategia hace parte de la ruta por la protección y la dignidad de la niñez en todo el país.