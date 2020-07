En menos de un mes, 4 miembros de una familia murieron por coronavirus en Barranquilla

Sacando las pocas fuerzas que le permitía la enfermedad, Rodolfo Rodríguez -paciente con coronavirus en Barranquilla- grabó un video el 26 de junio en el que denunciaba falta de atención en la clínica donde estaba hospitalizado.

“No han venido ni siquiera a tomarme la temperatura en todo el día y no me han cambiado el catéter. Lo reporté como a las 10:30 de la mañana y no me lo han cambiado, yo he informado a todo el que entra”, dice Rodolfo en las imágenes.

A las pocas horas de dejar su testimonio, Rodolfo fue pasado de urgencia a la UCI y luego murió.

“Mi padre nos llamó a las 4:00 de la mañana ahogándose, nos desesperamos. Él buscó ayuda y la explicación que le dieron fue que lo necesitaron de urgencia y se lo quitaron a él, no es posible que pase esto en las clínicas”, lamentó Leonardo Rodríguez, hijo de Rodolfo.

Por medio de un comunicado, la clínica aclaró que en las instituciones de salud se hacen cambios de flujómetros, que son elementos necesarios para regular las presiones de oxígeno. Según los protocolos, es parte del manejo. También, dijeron que el usuario siempre estuvo durante su hospitalización con mascarilla de reservorio de oxígeno.

Con Rodolfo, ya son cuatro los miembros de una misma familia que perdieron la batalla contra el COVID-19 en solo un mes.

El 4 de julio murió Nidia, su suegra, el 12 Waldir y el 15 de junio Víctor. Sus familiares denuncian una presunta mala atención en la clínica.

“Para mi mamá, Nidia Vásquez, en un inicio solicitamos cita a través de su EPS, pero esta cita no fue concedida y mi mamá se complicó. Mi tío, Víctor Vázquez, atendido en la clínica Murillo se muere en urgencias porque no se pudo lograr una cama UCI”, denunció Martín de la Hoz.

La Secretaría de Salud aún no se han pronunciado sobre estos casos, pero dicen que la ocupación en las camas UCI es de un 80 por ciento en la capital del Atlántico.