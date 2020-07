“En mi corazón no guardo ningún rencor”: dueño de carro con pescado saqueado en Cartagena

Edwin García, propietario del carro con pescado que fue saqueado tras un accidente en la vía Cartagena – Barranquilla, dijo que perdonaba a las personas que robaron el alimento que transportaba.

“En mi corazón no guardo ningún rencor. Solo Dios sabe lo que pasó y en mi corazón no existe resentimiento”, manifestó a quienes a machete y piedra rompieron el camión volcado en Cartagena y se llevaron 950 kilos de pescado.

Afirmó que intentó todo para que no le quitaran el fruto de su trabajo: “yo hasta les ofrecí dinero, les dije que me colaboraran, me ayudaran a parar el carro, pero hicieron caso omiso. Incluso ustedes pueden ver el video en donde yo les imploraba que lo dejaran, que ese era mi capital y no hicieron caso. Esperan es llegar hasta las últimas consecuencias para después el arrepentimiento”.

Sobre el accidente, el conductor del camión de pescado precisó que una llanta había explotado cuando iba en marcha y por esa razón resultó volcado, “con tan mala suerte que pasó lo que pasó”.

Lloré de la impotencia, de ver cómo me destruían el carro, cómo se acababan mis sueños en menos de diez minutos Edwin García

Publicidad

El saqueo del carro generó indignación, pero también hubo mucha solidaridad.

El conductor precisó que una empresa en Barranquilla se comprometió a prestarle ayuda con la reparación y en alrededor de una semana podrá volver a usarlo.

También ha recibido mercados para poder alimentar a su familia, sus cinco hijas y su esposa. “He tenido mucha ayuda de la gente. Se han solidarizado conmigo. Agradecido inmensamente con esas personas que me ayudaron de todo corazón”, afirmó.

Por último, Edwin García envió un mensaje a quienes recurren a la práctica de aprovecharse cuando ocurren estos accidentes: “a esas personas que me hicieron daño, pues que piensen una y otra vez lo que hicieron y que no vuelva a ocurrir ningún caso de estos en ninguna carretera de Colombia".