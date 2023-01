En plena presentación le rompieron la cabeza con una botella a cantante de Iván Zuleta

El acordeonero de ‘La Tropa’ salió en defensa del integrante de su agrupación. Sin embargo, por petición de los asistentes, el concierto continuó.

Con fuertes palabras, Iván Zuleta expresó su indignación ante el hecho en el que un supuesto seguidor lanzó una botella hacia la tarima e hirió a uno de los cantantes del grupo vallenato.

El percance se presentó en medio de un toque musical, en el marco del día de la Virgen del Carmen, en Bohórquez, Atlántico.

Tras la agresión, el público le suplicó a ‘La Tropa’ de Iván Zuleta continuar el concierto, a lo que el vallenato accedió diciendo: “Yo voy a seguir tocando por ustedes. Yo lo voy a hacer por ustedes, porque no es justo que una persona que está en un mal comportamiento acabe con una fiesta tan bonita. No son todos, es él solo. Este es un pueblo de gente decente, de gente buena”

El cantante, afortunadamente, no sufrió heridas de gravedad.