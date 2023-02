En Soledad, asesinan a balazos a un hombre y una mujer: hallaron los cuerpos en un viejo sofá

En medio de un ataque a bala durante la madrugada de este domingo, 26 de febrero de 2023, murieron un hombre y una mujer en el barrio Juan Domínguez Romero de Soledad, Atlántico. Los cuerpos sin vida fueron tendidos en un viejo sofá de la vivienda de las víctimas, según informó Blu Radio .



Los hechos están siendo investigados por la Policía Metropolitana de Barranquilla y la Fiscalía General de la Nación. Según las primeras versiones, dos sujetos en motocicleta dispararon en repetidas ocasiones en contra de las víctimas, luego de sostener una discusión. Los delincuentes escaparon.

Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad de las personas que perdieron la vida en Soledad, Atlántico. Sin embargo, se dice que una de ellas responde al nombre de Miguel Ángel Conrado Castro, de 50 años, quien se dedicaba a la venta de vísceras para la elaboración de butifarras.

Otro ataque a bala en Soledad dejó dos muertos: "Los acribillaron"

El homicidio registrado este domingo se suma a otro caso que tuvo lugar el pasado 22 de febrero, también en Soledad, Atlántico , y que dejó como saldo dos muertos y un herido.

El hecho tuvo lugar en la carrera 6A con calle 46, barrio Villa Adela. De acuerdo con información de la Policía Nacional, un criminal llegó caminando hasta una casa y disparó contra tres hombres que salían de ella. El delincuente terminó asesinando a dos de ellos y dejando herido al otro.



Una de las víctimas, identificada como Luis Manuel Pestana Pérez, de 26 años, murió en el lugar luego de recibir tres disparos. Según las autoridades, el joven, conocido como 'El Chamo', laboraba como auxiliar de carga en una empresa de logística.



La otra víctima fatal es Brayan Alfredo Celin Marriaga, de 23 años, quien falleció en un centro asistencial por la gravedad de sus heridas.

El joven que resultó herido es el mototaxista Juber José Pacheco Arrieta, de 22 años. Este recibió dos impactos de bala (en el cuello y en la mano).

"Estamos en la investigación de estas dos personas asesinadas y la otra que resultó herida. Estamos verificando de dónde salían estas personas", sostuvo el coronel Oscar Daza, subcomandante Policía Metropolitana de Barranquilla.

Manuel Antonio Pestana, padre de una de las víctimas, relató lo siguiente: "Yo anoche llegué de viaje, porque soy conductor, y él trabajaba en la misma empresa. Me llamó y me dijo que nos encontrábamos en la casa, pero, cuando guardé el camión, él ya no estaba. No supe más de él. Resulta que recibió una llamada de uno de los que quedó vivo. Mi hijo salió en la moto y luego supimos que iban tres montados, cuando llegaron al callejón los acribillaron".