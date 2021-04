En su propia casa, abogado fue víctima de brutal ataque con ácido

En Sabanalarga, Atlántico, un abogado fue atacado con ácido. Dos hombres en moto le arrojaron este químico que le causó quemaduras en varias partes del cuerpo.

En un video quedó captada toda la acción, desde que los agresores llegan a la casa de la víctima, el abogado Alexánder Fritz Vargas, y luego del ataque escapan del lugar.

En la grabación se ve cuando el parrillero de la moto se baja, ingresa a la casa, demora unos segundos, luego sale corriendo y huye con su cómplice.

“Cuando fui a atender el muchacho me dice: ‘Alexander’ y yo le digo ‘a la orden, en qué le puedo servir’, y me tiró un líquido espeso y me dijo: ‘ahí te mandan’”, relató la víctima.

El abogado, que sufrió quemaduras de primero y segundo grado en varias partes del cuerpo, pide a las autoridades investigar lo sucedido.

“En el momento en el que hice la judicatura en la Fiscalía sí atendí muchos casos de violencia intrafamiliar, porque estaba asignado a la Fiscalía que maneja esos temas. Una de las hipótesis más fuertes tiende más o menos por ese lado”, aseguró.

Publicidad

La Policía en conjunto con Fiscalía están tras la pista de los responsables.

“Se realiza el acompañamiento debido por parte de la Policía Nacional de la estación en Sabanalarga, asimismo se ha verificado con policía judicial el autor material e intelectual de este hecho”, indicó el coronel Leonardo Patiño, comandante operativo de la Policía en Atlántico.

El abogado de 43 años aseguró que teme por su vida, por lo que pidió acompañamiento de las autoridades.