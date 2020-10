En una mecedora tuvieron que trasladar a mujer que agonizaba por falta de ambulancia

En Morroa, Sucre , hay polémica por la muerte de una mujer en grave estado de salud que tuvo que ser trasladada a un centro médico en una silla. Familiares exigen respuestas por la presunta negativa del centro asistencial en transportarla en una ambulancia.

Elena Villalba Marín falleció cuando era trasladada en una mecedora atada a una silla plástica desde su casa al centro de salud San Blas. Familiares aseguran que les fue negado el servicio de ambulancia.

“La llevamos y aun cuando llegamos dijeron que no había camilla; cuando apenas abren la puerta lo primero que sale es la camilla”, dijo Jhony Pérez, esposo de la mujer fallecida.

Agregó que la mujer fue trasladada al centro de salud en medio de una travesía y con ayuda de los vecinos, mientras en la entidad había una ambulancia estacionada.

“Tan solo pido que esto no se quede así, que se haga justicia, porque no es el primer caso en este municipio y la gente no hace nada”, dijo el esposo.

La gerente del centro de salud San Blas, Maribel Díaz, aseguró que la mujer llegó sin signos vitales.

“En ningún momento la entidad hace caso omiso a ningún llamado de atención de los usuarios, pues todos los servicios que se ofertan en la ESE San Blas de Morroa, en lo que cabe nivel de atención, son atendidos”, precisó.

De acuerdo a la historia clínica, la mujer de 39 años había sido operada el jueves pasado en Sincelejo de una dolencia intestinal, por lo que su estado de salud se complicó y generó la emergencia médica.