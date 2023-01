En Valledupar denuncian que pacientes COVID han muerto en casa por falta de atención médica

En Valledupar están muriendo en promedio 15 personas al día por COVID-19 , una cifra alta para la cantidad de habitantes de esta ciudad, que es de cerca de 530.000 personas, según cifras de la Alcaldía.

Lo más preocupante de esta situación es que varias personas fallecen en sus casas sin recibir atención médica.

"Hemos tenido más de 10 muertes al día, hemos llegado a 15, 16 muertes al día y pues también tenemos que sumar las que ocurren en los domicilios de personas que demoran en ir a los centros de salud o que todavía siguen incrédulos frente a la pandemia y fallecen en la casa, que son alrededor de 2 o 3 también al día", dijo Lina de Armas, la secretaria de Salud valduparense.

El COVID-19 está desintegrando familias, como la de Álvaro Herrera, quien el 24 de abril perdió a su esposa Esther Maáriaga, de 63 años, y el 11 de mayo a su hijastra Ethel Karina, de 42 años.

"Primero me afecté yo, me aislé en la casa, después cayó la hija y después, en último, fue ella. Nosotros, de pronto porque pertenecemos a las comunidades de la iglesia, de pronto allá fue que nos contagiamos, porque yo me cuidaba demasiado", manifestó don Álvaro.

Las clínicas y hospitales siguen con sus servicios al borde del colapso y con escasez de medicamentos, principalmente oxígeno, por lo que la Gobernación del Cesar habilitó dos plantas generadoras de este vital recurso para salvar vidas.

“Dos plantas de oxígeno en el hospital Rosario Pumarejo de López que va a permitir abastecer, mediante balas de oxígeno, a las instituciones que tengan el riesgo de que se queden sin este abastecimiento mientras que lleguen cada uno de los carro tanques a llenarlos", señaló Hernán Baquero, secretario de Salud del Cesar.

La ocupación de camas UCI en Valledupar está en 94%, solo hay 15 disponibles de 271 habilitadas.