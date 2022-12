En video quedó registrado linchamiento de feminicida en San Onofre, Sucre

En una transmisión de Facebook se ve el ataque de la comunidad contra una ambulancia en la que se encontraba un hombre, quien minutos antes habría asesinado a su excompañera sentimental en San Onofre, Sucre. La víctima del feminicidio es María Eugenia Romero Campo, una joven madre procedente de Venezuela.

Tras el feminicidio, el hombre, también venezolano, intentó quitarse la vida, por eso estaba en el hospital de San Onofre.

Publicidad

“Primero, él no tenía que acabar con la vida de ella, ya sea cual problema que ellos hayan tenido, pero también me da tristeza porque la comunidad no tenía por qué acabar con la vida del muchacho”, manifestó Érika Ozuna, habitante de San Onofre.

Cuando el sujeto iba a ser trasladado a un hospital de Sincelejo, la comunidad prendió fuego al vehículo y atacaron con palos al feminicida, quien minutos después perdió la vida.

“Saliendo del municipio se encuentran aproximadamente unas 200, 300 personas del casco urbano, atravesaron piedras y palos, procediendo a lanzar piedras contra la ambulancia”, indicó el coronel Néstor Pineda Castellanos, comandante de la Policía de Sucre.

Del hombre aún se desconoce la identidad, sin embargo, el resto de san onofrinos rechazaron el doble hecho de violencia.