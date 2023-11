Reviva la rueda de prensa del papá de Luis Díaz en su primer día de libertad

Vea en vivo la rueda de prensa que ofrece el papá de Luis Díaz, Luis Manuel Díaz, un día después de haber sido liberado por la guerrilla del ELN, que lo mantuvo cautivo durante 12 días.



Durante la rueda de prensa, Luis Manuel Díaz no pudo contener las lágrimas al dar las gracias al pueblo de Barrancas y al país entero por clamar por su liberación.

El papá de Luis Díaz, que tiene algunos quebrantos de salud tras el tiempo que estuvo en poder del ELN, negó que se hubiera pagado dinero por su liberación. “No hubo ofrecimiento de recursos, no hubo necesidad, todo se hizo por legal, gracias a Dios, no hicieron pedido de ningún recurso, pero eso no se dio”, recalcó.

Así mismo, contó que una de las primeras cosas que hizo tras ser liberado fue hablar con su hijo, minutos antes de que jugara un partido con su equipo Liverpool.

El futbolista le dijo “que siguiera adelante porque las cosas no terminan aquí y que tuviera mucha fortaleza para recuperarme de todo lo que ha pasado”, relató.

