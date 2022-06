Encuentran muerto al niño de 10 años que estaba desaparecido en Providencia

Un trágico desenlace tuvo la historia del niño desaparecido en Providencia . En las últimas horas, las autoridades hallaron muerto a Neiker Pérez, cerca de su casa.

De Neiker no se tenía rastro desde el pasado domingo, 12 de junio, cuando su familia acudió a las autoridades, las cuales ofrecieron $10 millones como recompensa por información para dar con el paradero del menor de 10 años.

Publicidad

Aunque la misma comunidad se movilizó para ayudar en la búsqueda, finalmente fue hallado dentro de un tanque de almacenamiento de agua lluvia que hace parte de la vivienda de su abuela.

La familia del niño solicita una exhaustiva investigación, pues asegura que ya había buscado en el lugar y no lo había hallado, por lo que no descartan que alguien haya dejado allí el cuerpo. Autoridades no descartan un accidente.