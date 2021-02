Enfermera jefe y mamá: ella es Verónica Machado, la primera colombiana en recibir la vacuna COVID

Verónica Machado será la primera mujer en recibir la vacuna contra el COVID-19 en Colombia. Ella se desempeña como enfermera jefe en el área de cuidados intensivos del Hospital Universitario de Sincelejo.

“Para mí es un orgullo, un honor que me hagan este reconocimiento, que mis superiores me hayan escogido por mi vocación, por mi entrega, por hacer parte del personal de salud que está en primera línea desde que comenzó esta pandemia y que aún sigue acá, entonces me llena de satisfacción y de un agradecimiento profundo”, dice Verónica.

La enfermera, de 46 años, tiene una hija adolescente y siempre lo entrega todo por la salud de sus pacientes, a pesar de los riesgos.

“En mi casa yo establecí mi propio protocolo de seguridad, tengo una niña de 17 años, también me tocó concientizarla, enseñarle y educarla sobre todo esto: el lavado de manos, el distanciamiento, el uso del tapabocas”, agrega.

Este martes llegaron a Sincelejo las primeras vacunas que serán aplicadas al personal de la salud, entre ellas la de Verónica Machado.

“Arrancamos con 696 vacunas que van a ser destinadas para el personal que está en la primera línea de batalla, entre esos enfermeros, médicos y auxiliares que tenemos en esa primera línea”, explica Andrés Gómez, el alcalde de Sincelejo .

Publicidad

De acuerdo con las autoridades, al departamento de Sucre, del que Sincelejo es su capital, llegarán progresivamente 41 mil vacunas en la primera fase.

“Tenemos todo dispuesto, los vacunadores, los coordinadores, la red de frío la logística, la articulación con las EPS, con las IPS que están habitadas en la ciudad de Sincelejo para poder que esta prueba de vacunación sea un éxito”, manifiesta Héctor Olimpo Espinosa, el gobernador de Sucre .

Hombres de la Policía Nacional y la Armada de Colombia brindarán seguridad a las vacunas para evitar cualquier contratiempo.

“Hemos dispuesto un acompañamiento especial con aproximadamente 150 hombres para garantizar que las vacunas lleguen al centro de acopio sin ningún inconveniente”, agrega el coronel Juan Carlos Ramírez, comandante de la Policía de Sucre.