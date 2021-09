Enrique Vives ya fue reseñado en la cárcel: la imagen que esperaban los familiares de las víctimas

En la cárcel Rodrigo Bastidas pasó su primera noche Enrique Vives Caballero , el conductor señalado de atropellar a siete jóvenes, seis de los cuales murieron, en la vía Gaira-Santa Marta durante la madrugada del lunes 13 de septiembre de 2021.

La reseña de Enrique Vives se demoró más de lo acostumbrado, ya que en este centro de reclusión de Santa Marta hay hacinamiento extremo. Sin embargo, el Inpec tuvo que recibirlo al ser una orden expresa de la jueza.

"Ha sido la Fiscalía General de la Nación quien ha decidido acusar por dolo eventual en este caso. Eso es una decisión autónoma que hace la Fiscalía General y ella es la encargada del rumbo que debe tomar este proceso", dijo Rodrigo Martínez, abogado de las familias de las víctimas.

Mientras un nuevo juez superior del circuito judicial de Santa Marta , capital del Magdalena , resuelve la nulidad o no de la medida de aseguramiento, Enrique Vives Caballero no podrá salir de la cárcel.

"Hasta tanto el juez no revoque o no reafirme tal decisión, el señor que hoy está detenido o privado de la libertad mantendrá su condición de recluso en el centro carcelario donde fue recluido en Santa Marta. Este recurso, el juez lo resolverá en un mes, dos meses, de acuerdo a la congestión que tenga", indicó Humberto Díaz, abogado experto en derecho penal.

En la última audiencia, la defensa de Enrique Vives puso sobre la mesa una indemnización por cuatro mil millones de pesos ante una aseguradora del carro. Sin embargo, son los familiares de las víctimas los que se niegan a la misma.

"Que se haga justicia, que pague por lo que hizo, no acepto su dinero, yo no", aseguró Armando Alzate, padre de una de las víctimas.

El abogado Rodrigo Martínez sostuvo que "la compañía de seguros no aparece” y, por eso, todo los defensores de las víctimas buscan tener una reunión “para saber su exposición y no seguir con estas falsas expectativas que no hacen sino calentar el ánimo de las personas".

Para la tarde de este martes, 21 de septiembre de 2021, se espera que la defensa de los familiares de las víctimas entregue sus últimos recursos ante el juez superior y que sea él, en los próximos meses, el que decida si debe salir o no del centro penitenciario.

Entretanto, el Inpec precisó que a Enrique Vives no se le ha asignado una celda y que se encuentra en un área diferente, pues su lugar de reclusión no será finalmente la cárcel Rodrigo Bastidas y, por lo tanto, se espera su traslado a otro establecimiento.