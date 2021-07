Entre lágrimas, Andrea Valdiri habló de El Miura y su aparente recaída

Andrea Valdiri conmovió a sus seguidores al romper en llanto para hablar sobre El Miura, un exhabitante de calle a quien, desde que conoció, apoyó para rehabilitarse y que aparentemente habría recaído en las adicciones, según videos recientes que circulan en redes sociales y que también son de conocimiento de la bailarina.

“Voy a hablar con ustedes como Andrea, no como 'la Valdiri'. Hoy es un día que me levanté viendo unos videos que me mandaba la gente diciéndome ‘se te acabo el circo’, ‘se te acabó la platica que invertiste en El Miura’”, manifestó.

Visiblemente afectada, Andrea Valdiri expresó su sentimiento de frustración por la situación que estaría pasando el hombre, a quien ella hizo lo posible por tenderle su mano para que superara sus dificultades.

“Esto no es un tema de dinero, eso a mí no me importa, era un tema de amor, un ser humano que yo quise ayudar, le puse empeño, un año de dedicación, un equipo hermosísimo de profesiones y no piensen de esa manera, hay gente a su alrededor que es mala y yo pienso que cuando uno quiere cambiar eso le toca a uno”, exclamó la bailarina ante las críticas y comentarios que recibió.

“Tengo un nudo en la garganta, tenía que decírselos: me parte el alma, yo no soy de roca”, expresó.

A través de sus historias de Instagram, Andrea Valdiri dijo que lo que está ocurriendo le duele y siente “que perdió una batalla”.

En abril, la bailarina había compartido la transformación de El Miura, quien además de pasar por un proceso de rehabilitación, tuvo apoyo para superar algunos problemas de salud.

En los videos que han circulado se le ve aparentemente alicorado en lo que sería una estación de Policía, pues se observa a un patrullero al lado suyo.