Entrenador de Luis Quiñones revela detalles de la pelea que tiene al boxeador en una UCI

Luis Quiñones está peleando por su vida. El boxeador se desplomó sobre la lona en el último asalto de su pelea frente a José Muñoz y de inmediato hubo preocupación en el ring.

“Cuando él cae, que yo voy a ver que cayó sin golpe, sin nada, le quitamos los guantes. Él ya tenía las manos un poco rígidas, le quitamos el vendaje y fue cuando llamé al médico”, contó Miguel Guzmán, entrenador de Luis Quiñones.

Quiñones se encuentra recluido en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica General del Norte de Barranquilla, que señaló en un comunicado oficial que el boxeador está con “pronóstico muy reservado para la vida”.

En el boxeo, 'El guerrero', como le apodan, peleaba por un noble sueño. "Es un niño muy humilde, luchando por sus sueños. El sueño más grande de él era ser campeón mundial y darle a mi madre y a mi padre su casa bien arregladita", manifestó Mayra Quiñones, hermana del deportista.

Para su entrenador no deja de ser sorpresivo lo ocurrido. “Si ustedes vieron la pelea, él no estuvo en malas condiciones en ningún asalto, no fue una pelea que había que pararla, todo normal. Él llegaba a la esquina y yo le decía vamos a tirar más golpe y él me decía ‘sí profe, listo’”, señaló Guzmán.

Hasta la clínica también llegó Yuberjen Martínez, el medallista olímpico que combatió en la misma cartelera en la que peleó Luis Quiñones.