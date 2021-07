Erick y Daniel, los gemelos separados al nacer que se reencontraron 19 años después

Erick Sarmiento, un joven barranquillero de 19 años y estudiante de Economía, se enteró hace un año que tenía un hermano gemelo y que ambos fueron separados al nacer.

Según le contó al diario El Universal de Cartagena , eso ocurrió tras una discusión con su madre adoptiva, quien, en medio de la rabia, le dijo que se arrepentía de haberlo tomado. Quedó con la duda y, tras empezar a preguntar, su tía le confesó la verdad.

“Me dijo que yo era adoptado y, además, que tenía un hermano gemelo”, dijo Erick.

Erick envió una foto el pasado 10 de junio a El Universal para buscar a su hermano Daniel, quien aún está validando el bachillerato. La imagen se hizo viral y logró encontrarlo.

Se contactó con él, se enteró de que vivía en Villanueva, Bolívar, y emprendió el viaje hacia ese municipio. Quedaron de verse en la plaza central, pero cuando Erick llegó, de la emoción, no logró reconocerlo, pero luego se produjo el emotivo encuentro.

“Estoy feliz por este reencuentro... Sé que muchas cosas buenas saldrán de esto. ¡Es idéntico a mí!”, afirmó Erick, quien una y otro vez miró y abrazó a su hermano.

Luego que los gemelos separados al nacer se encontraron, la cita fue en el barrio Concolón. Allí, Erick conoció a su madre biológica, Clementina, con quien se fundió también en un conmovedor abrazo.

“Yo no tenía dirección ni nada para encontrarlo, pero sí intenté buscarlo. Me separé del papá de los pelados y me traje a Daniel, a Erick se lo quedó una señora. Me traje a Daniel de un mes de nacido. A Erick no lo quise dejar, pero estaba mal económicamente”, señaló Clementina.

Y, en diálogo con El Universal, agregó: “Yo lloraba y sentía una tristeza en el corazón, porque tenía miedo que me fuera a rechazar”.

Así fue como los gemelos separados al nacer y su mamá se reencontraron tras 19 años. Y, sin importar lo que haya pasado, lo que cuenta es que la familia ahora está unida.