Ahora no

Escolta muerto tras intento de robo a carro de valores alcanzó a despedirse en un video "Adiós, muchachos, ya no me volverán a ver reír más", dijo el escolta Leonardo Andrés Trigos, que deja un niño de 6 años. Su valerosa acción ayudó a que delincuentes no se llevaran los 2.000 millones del vehículo.