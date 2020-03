“Ese pelo es para bailar champeta”: joven denuncia que gerente de hotel la discriminó por su físico

En Riohacha hay revuelo por los comentarios a la estudiante afrocolombiana. El hombre respondió que se trataba de una broma.

Alicia es una joven estudiante de administración hotelera y turística. Ella asegura que, en medio de un proceso de inducción para entrar a trabajar a un hotel, sintió un señalamiento discriminatorio por parte del administrador del establecimiento.

“Él cuando me mira me dice y ese pelo; le digo: ‘Este es mi pelo natural, pero yo me lo corté’. Y él me dice: ‘Yo sé que es su pelo natural, pero nosotros somos un hotel conservador y usted tiene que venir así, señalándome a la recepcionista en turno que es una mujer mestiza. Ese pelo déjalo para cuando vayas a bailar champeta en el barrio 31 de Octubre’”, cuenta Alicia Ordóñez.

Ante esta denuncia, el gerente del hotel contestó que se trató de una broma.

“A la niña en ningún momento le he faltado al respeto. Ella se presentó distinta a como yo la he visto toda la vida y me sorprendió mucho de verle el cambio de look y le hice ese comentario jocoso”, asegura Carlos Morales, gerente del hotel.

Por su parte, varias organizaciones que defienden los derechos de los afrocolombianos rechazaron este acto y señalaron que ese tipo de comentarios no se deben hacer, ni siquiera como parte de un chiste.

“Ratificamos que lo que existió fue un acto de discriminación hacia Alicia, especialmente por condición de mujer negra, en condición de mujer vulnerable”, expresa Raiza De la Hoz, directora de la Fundación Mata'e Pelo.

Hoteles, instituciones educativas, mujeres de La Guajira y organizaciones en contra del racismo se han pronunciado para condenar este hecho.

Entretanto, Alicia Ordóñez solo pide unas disculpas públicas.